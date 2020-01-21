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"بيراميدز" يواجه المقاصة بحثا عن دخول المربع الذهبى

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بيراميدز
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الدفاع الجوي

أحمد حسام ميدو

بيراميدز

يستدرج بيراميدز نظيره مصر المقاصة، فى السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوى فى ختام مباريات الجولة الرابعة عشر.

الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مدرب بيراميدز حذر لاعبى الفريق من الاستهتار بالخصم وضرورة حسم اللقاء مبكرًا من أجل الحصول على نقاط المباراة كاملة لضمان التواجد في المربع الذهبي.

على الجانب الآخر طالب أحمد حسام "ميدو"، مدرب المقاصة لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم للتقدم فى سباق مراكز المسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.


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