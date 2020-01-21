» اختفاء شاب سعودي في ظروف غامضة

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وكالات - الدويني فولي

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شاب

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اختفاء

يحيي سعيد القحطاني

تكثف قوات الأمن السعودية جهودها للعثور على شاب يدعى يحيى سعيد القحطاني ( 25 عاما)، بعد أن اختفى في ظروف غامضة.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، قدم ذوو المفقود القحطاني بلاغا إلى الأجهزة الأمنية في مدينة أبها، بعد أن اختفى القحطاني قبل أيام عدة، وانقطع التواصل معه، ولم يذهب إلى عمله، ولم يتمكنوا من العثور على أي أثر له حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال أحد أقاربه، إن ”يحيى لم يتواصل مع ذويه في تهامة قحطان منذ أن خرج إلى عمله بسيارته، وكان آخر تواصل بينه وبين والدته ليلة الجمعة الماضية، وبعدها بأيام حاول ذووه الاتصال به ولم يتمكنوا من ذلك، ما دفعهم إلى المجيء إلى أبها والذهاب لمقر سكنه ولم يجدوه، وذهبوا بعدها للسؤال عنه بمقر عمله وفُوجئوا بأنه لم يحضر أيضا منذ 3 أيام“.

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