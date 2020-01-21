» طنطا يواجه الجونة فى لقاء الجريحين

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يستضيف طنطا نظيره الجونة فى الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد طنطا الرياضى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري العام.

أيمن المزين المدير الفنى لطنطا طالب لاعبيه بمصالحة جماهيرهم بعد الخماسية القاسية أمام الأهلى لتحقيق النقاط الثلاث للمرة الثانية هذا الموسم.

فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى مدرب الجونة، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه للتقدم فى سباق مراكز المسابقة.

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة.

الجولة الماضية شهدت خسارة الفريقين، فالجونة هزم أمام الفارس الأبيض بالغردقة، بينما تلقت طنطا هزيمة قاسية من المارد الأحمر بخماسية نظيفة.

 


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