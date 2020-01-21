بقنبلة يدوية.. شاب يفجر خطيبته لرفضها الزواج منه

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أقدم شاب سورى يدعى حافظ نزار أبو فخر البالغ من العمر 23 عاماً،  على تفجير نفسه بجانب خطيبته وتدعى حنان عبد الله أبو فخر بواسطة قنبلة يدوية، وذلك بقرية كفر اللحف بريف السويداء الغربى.

تفاصيل الواقعة تعود بعدما علم الشاب، أن "حنان" على وشك الارتباط بشاب آخر، فأقدم على تفجير قنبلة يدوية كان يحملها بيده عندما شاهد الفتاة.

الشابة تبلغ من العمر  22 عاماً وتدرس فى كلية الإرشاد النفسى، وأثناء عودتها من الكلية مرت بجانب منزل حافظ الذي يقع بالقرب من منزلها، حيث كان حافظ قد طلب خطبتها عدة مرات وتم رفضه وفقا لما ذكرته "شبكة السويداء24".   


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