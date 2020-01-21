الديهي: الرئيس راح برلين عشان يأكد على الرسالة دي

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إيمان هاني

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ليبيا

السيسي

تن

الديهى

كد الإعلامي نشأت الديهي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرلين، لحل الأزمة الليبية، مضمونها لا للتدخل الأجنبي في ليبيا، لا لتواجد الميليشيات في ليبيا، معقبا: "الرئيس السيسي كان موجودا في برلين عشان يأكد علي الرسالة دي ويقولها قدام العالم ".

وأضاف "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن مشاركة مصر فعالة، فمصر استطاعت أن تواصل موقفها الثابت للعالم، معقبًا: "نحن نفعل كثيرا ونتكلم قليلا".

وتابع: "أن مصر لها موقف واضح وثابت من الأزمة الليبية، وهو عدم التعامل إلا مع الدولة الوطنية والجيوش الوطنية، ولا تنصاع أمام فكرة تقسيم أي دولة"، معقبا: "يد مصر طويلة وتصل لأي مكان في العالم لحماية أمنها القومي، وحارسو الأمن القومي المصري قادرون على حمايته في أي مكان في العالم".

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