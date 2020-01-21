» الأهلى يعلن أسعار تذاكر مباراة النجم الساحلى

21 يناير 2020 - 10:29 ص

يفتح النادى الأهلى باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الفريق أمام النجم الساحلي والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلى، قال إن فتح باب الحجز سيكون الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، من خلال موقع «تذكرتي».

وأضاف أنه لن يتم تسلم التذاكر دون وجود «Fan ID » الخاص بالمشجع، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة

وحددت الإدارة قيمة أسعار التذاكر على النحو التالي: 1000 جنيه لـ«V.I.P »، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.