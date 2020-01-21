  • الثلاثاء 21 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:51 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الديهي

الديهي: الرئيس راح برلين عشان يأكد على الرسالة دي

ارشيف

بقنبلة يدوية.. شاب يفجر خطيبته لرفضها الزواج منه

نانسي عجرم وزوجها

تصريحات جديدة عن قتيل فيلا "نانسي عجرم" تقلب أحداث القضية

هالة زايد

"دي قنبلة موقوتة".. أزمة جديدة تلاحق وزيرة الصحة

وزير العدل

وزير العدل: "مينفعش غرفة المداولة تظهر بالشكل دا"

الأمير هاري وزوحته

بعد تجريدهما من الألقاب الملكية..هاري وميجان في مأزق

أحمد موسي

موسى: هقول كلام هيزعلكم ولازم أتشتم

الفنان نجيب الريحاني

نجيب الريحاني.. تزوج من راقصة شهيرة وتوفي بمرض التيفود

زعيم داعش الجديد

كشف الهوية الحقيقة لزعيم داعش الجديد

المقاتلة الإسرائيلية من طراز"ف-35"

خطأ فادح يكشف موقع "الشبح" الإسرائيلية

كندة علوش توجه رسالة لعمرو يوسف في عيد زواجهما:"الزواج صعب"

الصفحة الأخيرة

عمرو يوسف و كندة علوش
عمرو يوسف و كندة علوش
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

سفير مصر بكندا يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد

#

في عيد ميلادها "نيللي" توجه رسالة للرئيس

#

مني زكي توجه رسالة إلي فريق كرة القدم النسائية في المطار

#

«ترامب» لـ«أردوغان»: لا تكن أحمقًا.. فكيف رد عليه

انستجرام

زواج

كندة علوش

عمرو يوسف

شاركت الفنانة السورية، كندة علوش، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف، بمناسبة احتفالهما بعيد زواجهما الثالث، موضحة أن "الزواج صعب ينجح بالحب وحده".

ونشرت كندة علوش صورة لها مع زوجها عمرو يوسف وعلقت عليها قائلة: "الزواج مو بس صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل وسفر واحتفالات الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة وقاسية ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى".

وتابعت: "الزواج صعب جدًا ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لانو بيحتاج شغل وتفكير وصبر اليوم بيصيروا تلت سنين بحمد ربي عالحلو والمر ويارب العمر كلو مع بعض".

وكانت أحدث أعمال الفنانة كندة علوش فيلم "الأصليين" الذي شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى يعلن أسعار تذاكر مباراة النجم الساحلى
» كندة علوش توجه رسالة لعمرو يوسف في عيد زواجهما:"الزواج صعب"
» الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير بندر آل سعود
» طنطا يواجه الجونة فى لقاء الجريحين
» صورة غريبة للأمير "هاري" بعد تخليه عن مهامه تثير مواقع التواصل
» اختفاء شاب سعودي في ظروف غامضة
» "بيراميدز" يواجه المقاصة بحثا عن دخول المربع الذهبى
» بعثة مازيمبى تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك
» تعليق عاطفي من تامر حسني لـ"حلا شيحة" بعد مدحه
» بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر والاتصالات لميكنة التحول الرقمي
» رضا عبد العال: كهربا ضرب محمد صلاح

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر