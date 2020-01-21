  • الثلاثاء 21 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البابا تواضروس

أول كورس كنسي للتربية الجنسية

مسلم يحصل على أعلى رتبة فى الشرطة الإسرائيلية

ضربة موجعة للشرطة الإسرائيلية قبل مؤتمر الهولوكوست

محمد صلاح

3 صور لمحمد صلاح تثير الرأي العام الغربي

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم

ترامب

بدء محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ.. اليوم

أمنة نصير

"هارفارد" تصنف القرآن "أفضل كتاب".. ونصير: ليتكم تدركون

اغتيال مسئول النفط في تنظيم داعش

تفاصيل عملية اغتيال مسئول النفط في "داعش"

الطائرة الاوكرانية

مجددا.. فشل إيراني في تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

ارشيف

أهم وأبرز مواعيد مباريات اليوم

الديهي

الديهي: الرئيس راح برلين عشان يأكد على الرسالة دي

"الوشم" على ظهرها يكشف جريمة مأساوية

قضايا وحوادث

الفتاة المختفية
الفتاة المختفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"الباز" يكشف حقيقة إضافة 1250جنيه على بطاقة التموين

#

حقيقة عودة أحمد على لصفوف "ذئاب الجبل"

#

فنانة شهيرة ردًا على الانتقادات: شوفوا ضهري من هنا للصبح

#

جريمة قتل بشعة تهز السعودية

بانكوك

الشرطة التايلاندية

وشم

تمكنت الشرطة التايلاندية من التعرف على الفتاة "وارينثورن تشياشيت" 22 عاما والمختفية منذ 6 أشهر، من الوشم الموجود على ظهرها بالكامل.

والفتاة كانت صديقة لابن أحد الأثرياء في العاصمة التايلاندية بانكوك، وحاولت الشرطة حل لغر اختفائها إلا أنهم عثروا على بقايا عظامها في بركة صديقها، وملفوفة في ملابس في صندوق حديد، وتظن الشرطة أن الشاب أجبر صديقته على النوم في الصندوق قبل خنقها، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الغريب في الأمر أن كشف غموض اختفاء الفتاة والعثور عليها كشف جرائم أخرى متعددة لم تستطع الشرطة حل لغزها للكثير من الفتيات اللائي اختفين منذ فترة ولم يتم العثور عليهن،  وعثرت الشرطة على بقايا عظامهن في البركة الكبيرة التي تقع في مزرعة يملكها "أبيتشاي أونجويزت"40 عاما، والد صديق الفتاة، والذي أدين في جريمة قتل لطفلة 15 عاما في الثمانينيات من القرن الماضي.

جدير بالذكر أن الشرطة عثرت علي 298 عظمة تعود لفتاتين علي الأقل، وذكرت صحف محلية أن الجسم تم تثبيته في قاع البركة بجسم معدني كبير وبالسلاسل حتي لا يطفو علي سطح،  وأن نتائج التحقيق الأولية أفادت بأن كثير من الضحايا قتلوا علي أيدي الشاب.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ1.6 مليار جنيه.. تطوير 147 مجزرا على مستوى الجمهورية
» هل يجوز للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته..الإفتاء تجيب
» "نيولوك" جديد لـ نرمين ماهر يثير مواقع التواصل
» «الصحة»: بشرى سارة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
» الشناوي: "رشدي أباظة احتفظ بدبلة خطوبة ماجدة وماتجوزهاش"
» العثور على جثث 8 سائحين في نيبال
» "الوشم" على ظهرها يكشف جريمة مأساوية
» يقطع شرايينه بسبب مشادة مع والدته
» تحذير أممي لـ"أردوغان" بسبب هذا الأمر
» سجن رئيس الإنتربول السابق 13 عاما
» حسام حبيب يكشف موعد عودة شيرين لـ السوشيال ميديا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر