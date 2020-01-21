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العثور على جثث 8 سائحين في نيبال

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وكالات - الدويني فولي

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أعلنت الشرطة النيبالية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثث ثمانية سائحين هنود في غرفتهم الفندقية في ضواحي العاصمة النيبالية كاتمندو.
يذكر أن عدة أشخاص يلقون حتفهم خلال الشتاء في كاتمندو بسبب التسمم باستنشاق أول أكسيد الكربون، الذي يرجع إلى الافتقار للتهوية والأكسجين، وذلك وفقا لما قاله الطبيب بودا باسنيات الذي يكتب في صحيفة نيبال تايمز.

وقال بيكاش تامانج، المسئول بالشرطة المحلية، إن السائحين كانوا ضمن مجموعة تتألف من 15 شخصا، يمضون ليلتهم في منتجع إيفرست بانوراما في بالونج، على بعد 50 كيلومترا غرب كاتمندو.

وأضاف تامانج: " كانت أبواب ونوافذ غرقتهم مغلقة. يبدو أنهم كانوا قد أداروا المدفأة لتدفئة أنفسهم"، مشير إلى  أنه سيتم تشريح الجثث، سوف يؤدي لتحديد سبب الوفاة.




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