  • الثلاثاء 21 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البابا تواضروس

أول كورس كنسي للتربية الجنسية

مسلم يحصل على أعلى رتبة فى الشرطة الإسرائيلية

ضربة موجعة للشرطة الإسرائيلية قبل مؤتمر الهولوكوست

محمد صلاح

3 صور لمحمد صلاح تثير الرأي العام الغربي

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم

ترامب

بدء محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ.. اليوم

أمنة نصير

"هارفارد" تصنف القرآن "أفضل كتاب".. ونصير: ليتكم تدركون

اغتيال مسئول النفط في تنظيم داعش

تفاصيل عملية اغتيال مسئول النفط في "داعش"

الطائرة الاوكرانية

مجددا.. فشل إيراني في تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

ارشيف

أهم وأبرز مواعيد مباريات اليوم

الديهي

الديهي: الرئيس راح برلين عشان يأكد على الرسالة دي

مذكرة المحاكمة تتضمن 116 ورقة..

بدء محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ.. اليوم

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"ترامب" على محاكمته بـ"الشيوخ" الأمريكي

#

رسميا.. محاكمة ترامب في هذا الموعد

#

أمريكا.. زعيم "الجمهوريين": قد نستمع لشهود فى قضية ترامب

#

الكونجرس يعلن بدء محاكمة ترامب: ليس لدينا خيار آخر

الحزب الجمهوري

مجلس الشيوخ

عزل ترامب

محاكمة ترامب

فريق الدفاع عن ترامب

تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام مجلس الشيوخ ظهر اليوم الثلاثاء، على أن تستمر 6 أيام أسبوعيا باستثناء الأحد.

ومن المقرر أن تخصص الجلسة لبحث الإجراءات الأساسية لبدء المحاكمة؛ حيث يقدم زعيم الأغلبية السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل اقتراحه بخطة سير المحاكمة، التي تقوم على قواعد قد تؤدي إلى محاكمة سريعة لترامب؛ حيث لا تشمل ضمانات بسماع أقوال شهود، أو عرض أدلة جديدة، كما يتحدث الأعضاء في المجلس نحو ساعتين تقريبا مقسمة بين الجانبين الجمهوري والديمقراطي، ويقدم السناتور الديمقراطي تشاك شومر قرارا مضادا لماكونيل.

فيما أعلن  ترامب، عن فريقه من أعضاء الكونجرس، الذين سيعملون معه على مواجهة الاتهامات الحزبية الموجهة له في سياق مساءلته.

ويضم فريق ترامب من أعضاء الكونجرس الجمهوريين كلا من: دوغ كولينز، مايك جونسون، جيم جوردان، ديبي ليسكو، مارك ميدوز، جون راتكليف، إليز ستيفانيك، ولي زيلدين.

وقال ترامب، إنه يتطلع إلى مشاركتهم المستمرة في هذه العملية، وهو واثق من أن الأعضاء الجمهوريين "سيساعدون على وجه السرعة في إنهاء هذا الثأر السياسي نيابة عن الشعب الأمريكي".

ومن المحتمل أن تعقد جلسة مغلقة لأعضاء مجلس الشيوخ فقط ورئيس المحكمة العليا، من دون ممثلي الادعاء أو فريق الدفاع عن ترامب، ومن المتوقع أن تكون هناك جلسة تعقد ليلا في وقت متأخر لاستكمال النقاشات؛ وبحسب قناة "فوكس نيوز"

وتسعى "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، وهما إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ.




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ1.6 مليار جنيه.. تطوير 147 مجزرا على مستوى الجمهورية
» هل يجوز للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته..الإفتاء تجيب
» "نيولوك" جديد لـ نرمين ماهر يثير مواقع التواصل
» «الصحة»: بشرى سارة ضمن مبادرة "حياة كريمة"
» الشناوي: "رشدي أباظة احتفظ بدبلة خطوبة ماجدة وماتجوزهاش"
» العثور على جثث 8 سائحين في نيبال
» "الوشم" على ظهرها يكشف جريمة مأساوية
» يقطع شرايينه بسبب مشادة مع والدته
» تحذير أممي لـ"أردوغان" بسبب هذا الأمر
» سجن رئيس الإنتربول السابق 13 عاما
» حسام حبيب يكشف موعد عودة شيرين لـ السوشيال ميديا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر