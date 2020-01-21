الموعد والقنوات الناقلة لقرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم

21 يناير 2020 - 11:38 ص

تُقام قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، فى السابعة مساء اليوم والتي ستقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة غدًا، وتُذاع عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية.

ويحضر محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، مراسم قرعة دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أول أمس الأحد تصنيفات المنتخبات الأفريقية المشاركة في المرحلة الثانية من تصفيات نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر 2022، والتي ستبدأ خلال الفترة من مارس 2020 إلى أكتوبر 2021.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول قبل إجراء قرعة المنتخبات الأفريقية في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.