3 صور لمحمد صلاح تثير الرأي العام الغربي

21 يناير 2020 - 11:40 ص

اهتمت الصحف العالمية باللاعب محمد صلاح بعد أن سجل في مرمى مانشستر يونايتد هدفا أخيرا، واحتفل بخلع قميصه ليكشف عن مدى تحول البنيان الجسدي له, وتحسن مستواه البدني.

ونشرت "جيف مي سبورت" تقريرا عن تطور بنيان محمد صلاح، وتبين التحول الكبير الذي طرأ عليه، بعد فترة قصيرة من قدومه إلى أورويا وتحديدا منذ عام 2013.

وكانت الصورة الأولى للاعب وهو في بداية مشواره مع فريق بازل السويسري والفرق الواضح بين جسده النحيل وقتها وبين الآن.

وأعلن صلاح في مقابلات إعلامية عام 2018، عن البرنامج الرياضي الذي يتبعه ليتحول جسده إلي كتلة من العضلات تشبه أجساد نجوم اللعبة الأقوي مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأشار إلى أنه يذهب إلى التمرين مع الفريق صباحا ثم يذهب إلى جلسة النقاهة والاستشفاء لمدة ساعتين يركز فيها على الإصابات والآلام في جسده ثم يذهب إلى الصالة الرياضية في النادي ثم يقوم بالإحماء والاستشفاء مرة أخرى.



