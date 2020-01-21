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ضربة موجعة للشرطة الإسرائيلية قبل مؤتمر الهولوكوست

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مسلم يحصل على أعلى رتبة فى الشرطة الإسرائيلية
مسلم يحصل على أعلى رتبة فى الشرطة الإسرائيلية
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متابعات- الدويني فولي

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الشرطة

الإسرائيلية

استقالات

الهولوكست


تلقت الشرطة الإسرائيلية ضربة موجعة، تمثلت في ترك اثنين من قادتها لمناصبهما القيادية، قبل ساعات على انطلاق مؤتمر "الهولوكوست" في القدس.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ترك اثنان من قادة الشرطة الإسرائيلية مناصبهما القيادية في غضون يومين، في ظل تقديرات باستقالات أخرى في أوقات لاحقة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الشرطة الإسرائيلية تلقت أمس ضربة قوية، عندما أعلن قائد قسم التحقيقات والاستخبارات "جاري سوسو" عن تركه لمنصبه، ملتحقًا بزميله "ابي ادري"، قائد شرطة المرور، الذي ترك منصبه هو الآخر مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت الصحيفة بأن التقديرات في الشرطة تتوقع ترك المزيد من قادة هذا الجهاز مناصبهم، وذلك قبل تحديد قائد عام جديد للشرطة.

يشار إلى أن استقالة قيادات جهاز الشرطة الإسرائيلية، شكلت ضربة قوية لقوى الأمن الإسرائيلي في ظل حالة الاستنفار خلال اليومين القادمين، لتأمين فعاليات إحياء مؤتمر "الهولوكوست"، بحضور قرابة 50 زعيمًا ورئيس دولة.

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