» الشناوي: "رشدي أباظة احتفظ بدبلة خطوبة ماجدة وماتجوزهاش"

كشف الناقد الفني، طارق الشناوي، عن رغبة الفنان الراحل رشدي أباظة في الارتباط بالفنانة الراحلة ماجدة، موضحًا أنه ظل محتفظا بدبلة الخطوبة رغم عدم إتمام الزيجة بينهما.

وظهر الفنان سمير صبري والناقد الفني، طارق الشناوي، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "القاهرة الآن"، على قناة العربية الحدث، حيث تحدثا عن الراحلة ماجدة وذكرياتهما معها .

وروي طارق الشناوي، فحوى حوار دار بينه وبين ماجدة، تحدثت فيه عن إبداء رشدي أباظة رغبته في الزواج منها، لا لجمالها، على حد قول أباظة، ولكن لأنه سيكون مرتاح البال، مضيفا أن رشدي أباظة – كما يقال – ظل محتفظا بدبلة الخطوبة التي كان ينوي تقديمها لماجدة.

يذكر أن مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية جمعت بين ماجدة ورشدي أباظة، ومنها "القبلة الأخيرة"، و"زوجة لخمسة رجال"، و"السراب"، و"حواء على الطريق"، و"دنيا البنات"، و"القاضي والجلاد"، و"المراهقات"، و"جميلة"، الذي جسدت فيه ماجدة شخصية المناضلة الجزائرية جميلة بو حيرد.