» "نيولوك" جديد لـ نرمين ماهر يثير مواقع التواصل

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سويسرا

استجرام

نرمين ماهر

شاركت الفنانة نرمين ماهر متابعيها على موقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها في سويسرا .

وظهرت في الصورة بملابس شتوية أنيقة مرتدية بالطو فرو وبنطلون باللون الأسود بشعر منسدل ومكياج بسيط، وكتبت على الصورة: "اقترب فقط ممن يفتحون في روحك نوافذ النور".

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وقال أحدهم: "شيك أوي صورك بتدينا طاقة إيجابية".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين  مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وصابرين وطارق عبد العزيز.


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