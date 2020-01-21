» "نيولوك" جديد لـ نرمين ماهر يثير مواقع التواصل

علا خطاب
شاركت الفنانة نرمين ماهر متابعيها على موقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها في سويسرا .
وظهرت في الصورة بملابس شتوية أنيقة مرتدية بالطو فرو وبنطلون باللون الأسود بشعر منسدل ومكياج بسيط، وكتبت على الصورة: "اقترب فقط ممن يفتحون في روحك نوافذ النور".
وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وقال أحدهم: "شيك أوي صورك بتدينا طاقة إيجابية".
جدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وصابرين وطارق عبد العزيز.
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