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التنمية تكشف:

بـ1.6 مليار جنيه.. تطوير 147 مجزرا على مستوى الجمهورية

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التنمية المحلية

مجزر

محافظة دمياط

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات، عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعاً بمقر الوزارة بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومنال عوض، محافظ دمياط، والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة.

ناقش الاجتماع آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التي تتعاون فيها الوزارتان والجهاز المركزي للتعمير ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات وإنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي بمحافظة دمياط .

وتم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والجهاز المركزي للتعمير بشأن مشروع إنشاء مجزر ومحجر صحي بتمويل من وزارة التنمية المحلية يبلغ 160 مليون جنيه. 

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجزرا بتكلفة 1,6 مليار جنيه بتمويل من الوزارة على  3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير، موضحاً أن المرحلة الأولى العاجلة تتضمن المجازر الأكثر احتياجاً  وتشمل تطوير 46 مجزراً بتكلفة 545 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منها في يونيو 2020.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزراً بتكلفة 505 ملايين جنيه والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجزراً بتكلفة 550 مليون جنيه، مؤكداً التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالجهاز لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى، مشيراً إلى أنه تم الالتزام بالكود الهندسي الخاص بإنشاء المجازر وأنه يتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية  وسيتم إسناد صيانة المجزر إلى شركة متخصصة.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع مشروع إنشاء المجزر الآلي الجديد بمحافظة دمياط ويتضمن منطقة تصنيع استثماري ومحجراً صحياً ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائي للاستهلاك والاستثمار ومنطقة خدمات ليتم استغلال امتداد المجزر لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.


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