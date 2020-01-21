» هل يجوز للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته..الإفتاء تجيب

الأهلى يضاعف عقوبة "صالح جمعة" لاستمرار غيابه
أول كورس كنسي للتربية الجنسية
ضربة موجعة للشرطة الإسرائيلية قبل مؤتمر الهولوكوست
3 صور لمحمد صلاح تثير الرأي العام الغربي
الموعد والقنوات الناقلة لقرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم
بدء محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ.. اليوم
"هارفارد" تصنف القرآن "أفضل كتاب".. ونصير: ليتكم تدركون
تفاصيل عملية اغتيال مسئول النفط في "داعش"
مجددا.. فشل إيراني في تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية
أهم وأبرز مواعيد مباريات اليوم
إيمان هاني
عصر
فجر
05:31
شروق
06:58
ظهر
12:11
15:04
مغرب
17:24
عشاء
18:54