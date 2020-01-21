تفسير رؤيا: رأيت أنني أكلت فراخا مسمومة

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رؤيا

احلام

فراخ

مسمومة

تفسير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
رأيت أنني أكلت فراخاً وكنت أعلم أنها مسمومة ومع ذلك أكلتها، ثم شعرت بدقات قلبي تتسارع. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الأصل فى الفراخ المطبوخة أنها رزق، ولكن تأكلها وأنت تعرف أنها مسمومة فقد يدل ذلك على الهم والمشاكل والمعاناة ومواجهتك لظروف صعبة تخص رزقك، وكونك تأكلها وفيها السم أيضا فأرجو أن تتحرى من مصدر رزقك لأن السم فى الأكل قد يكون مال حرام. وربما دل أكلك للسم على طول العمر. وأرجو الاهتمام بالرقية الشرعية الخاصة بالحسد فقد يكون أصابك الحسد فى رزقك. ودقات قلبك إن كان يصحبها ألم فذلك شك ونفاق و تقصير فى الدين لقوله تعالى: (فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ) البقرة 10. وربما دل الألم في القلب على المشكلة بينك وبين زوجتك لأن الزوجة هى المدبرة لجميع ما يملكه الرجل، وإن كانت دقات القلب بدون ألم فتلك هداية لك واتباع الحق لقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ) سبأ 23. لأن القلب دين الإنسان. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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