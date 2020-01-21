» دعم روسي لمصر بشأن مشروع الضبعة

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كشفت مؤسسة تابعة لهيئة الرقابة التقنية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم دعم ومساعدة لمصر، لضمان أعلى معايير السلامة خلال تشييد محطة "الضبعة" النووية.

وقالت هيئة "روستيخ نادزور"، إنها ستقدم الدعم والمساعد خلال تشييد المحطة وتشغيلها واستخدامها لتحقيق أعلى معايير السلامة.

وأشارت مؤسسة VO Safety التابعة لهيئة الرقابة التقنية الروسية، أنه وفقا للعقد المبرم بينها والهيئة المصرية لتنظيم السلامة النووية والإشعاعية، سيقوم الخبراء الروس بدعم الشركاء المصريين في عملية إصدار تصاريح بناء محطة "الضبعة"، وترتيب وإجراء عمليات التفتيش اللازمة.

ومن المقرر أن يعمل خبراء المؤسسة الروسية على تدريب موظفي الهيئة المصرية، لخلق منظومة أمان متكاملة للمحطة.


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