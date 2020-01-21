مصر في مجموعة "سهلة" بتصفيات كأس العالم 2022

21 يناير 2020 - 07:42 م

أوقعت قرعة كأس العالم 2020 منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الجابون وليبيا أنجولا.

وأقيمت مراسم القرعة في أحد الفنادق بالقاهرة قبل قليل.

ومن المقرر أن يخوض التصفيات 40 منتخبًا مقسمين على 10 مجموعات يصعد من كل مجموعة فريق واحد.

وتتنافس المنتخبات الـ10 في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين.