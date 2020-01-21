رقم خيالي.. تعرف على راتب معتز مطر في "الشرق"

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تسريب

تركيا

الشرق

راتب

ايمن نور

 سرب عاملون بقناة "الشرق" التي تبث من تركيا، عقد عمل الإعلامي بالقناة معتز مطر، والذي تم بينه وبين رئيس مجلس إدارة القناة الدكتور أيمن نور في عام 2017.

و عرض الإعلامي نشات الديهي، صورة العقد في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، موضحًا أنه يتقاضى في الحلقة الواحدة لبرنامجه 3 آلاف دولار، بما يعادل 36 ألف جنيه، ونحو 60 ألف دولار شهريًا، معقبًا: "دا رسالة للي فاكر أن معتز مطر بيجهاد ويكافح في سبيل الوطن والحرية والديمقراطية".

وتابع "الديهي"، أن أيمن نور باع نفسه لقطر، ويعطي إعلامي الإخوان أمثال محمد ناصر ومعتز مطر وحمزة زوبع، أموال باهظة بينما العاملون في القناة رغم هذا السفة في توزيع الغنيمة "مش لاقيين ياكلوا، فضحوا بعض الله يفضحهم"، حسب قوله.


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