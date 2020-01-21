«الطيب»: لولا مصر والأزهر لكان وضع إفريقيا شديد السوء

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الأزهر يبذل جهودًا مكثفة للنهوض بالقارة دعويًا وعلميًّا، ويرسل القوافل الطبية والتوعوية إلى دول أفريقيا لنشر المنهج الإسلامي الصحيح ومحاربة أي أفكار أو تقاليد تفرق بين الناس على أساس دينهم أو عرقهم أو لونهم، وصد جماعات العنف والإرهاب عن أفكارها وأعمالها المتطرفة»، مضيفًا أنَّه «لولا وجود مصر والأزهر لكان وضع أفريقيا شديد السوء».

جاء ذلك خلال لقاء عقده الإمام الطيب بمشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، نقاشًا موسعًا مع وفد من الإعلاميين الأفارقة من 23 دولة، تناول جهود الأزهر في خدمة القارة السمراء، ودور الأزهر على الصعيد الداخلي والخارجي، والتحديات التي تواجه الخطاب الدعوي ومكافحة التطرف في القارة الأفريقية ونشر الرسالة الصحيحة للإسلام، ودور وسائل الإعلام والإعلاميين الأفارقة في الارتقاء بالقارة.

وقال شيخ الأزهر في بداية اللقاء إن «الإعلام لم يعد سلطة رابعة بل تجاوز دوره هذا الترتيب ليكون محركًا رئيسًا وفاعلًا في حيوية أي قضية أو مشروع وطني، واليوم تواجه قارتنا تحديات كبيرة جعلت قارة الذهب تعاني من الفقر وهذا يحتاج جهودًا مكثفة للارتقاء والتطوير والنهوض بالوعي الأفريقي»، داعيًا إلى تنسيق إعلامي أفريقي ينهض بالقارة ويصد عنها الحملات الممولة.