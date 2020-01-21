» مواجهات ساخنة.. نتائج قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال العالم

أحمد سالم
أقيمت منذ قليل، قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم الدوحة 2022، وذلك في أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولي المنتخبات.
وأسفرت قرعة التصفيات الإفريقية عن النتائج الآتية:
المجموعة الأولى: جيبوتي النيجر بوركينا فاسو الجزائر
المجموعة الثانية: غينيا الاستوائية موريتانيا زامبيا تونس
المجموعة الثالثة: ليبيريا أفريقيا الوسطى كاب فيردي نيجيريا
المجموعة الرابعة: مالاوي موزمبيق كوت ديفوار الكاميرون
المجموعة الخامسة: رواندا كينيا أوغندا مالي
المجموعة السادسة: أنجولا ليبيا الجابون مصر
المجموعة السابعة: إثيوبيا زيمبابوي جنوب أفريقيا غانا
المجموعة الثامنة: توجو ناميبيا الكونغو السنغال
المجموعة التاسعة: السودان غينيا بيساو غينيا المغرب
المجموعة العاشرة: تنزانيا مدغشقر بنين الكونغو الديمقراطية
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