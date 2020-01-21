«بركات»: خشينا مواجهة هذه المنتخبات الثلاث

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أعرب محمد بركات مدير المنتخب الوطني، عن رضائه بقرعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالدوحة 2022 اليوم الثلاثاء.

وقال "بركات" في تصريحات لقناة بي إن سبورت": "القرعة كويسة.. كنا بنقلق من المستوى التاني خاصة مع وجود منتخبات قوية مثل كوت ديفوار وبوركينا فاسو وجنوب افريقيا".

وأضاف: "كون احنا منصدمش مع المنتخبات الثلاثة دي فده كويس.. مش بنقلل من المنتخبات الأخرى لكن المنتخبات التلاتة دي عندها خبرة أكبر وأكيد ليها حسابات مختلفة".

وقال: "انا شايف القرعة كويسة.. مش سهلة قوى ولا صعبة.. هي مجموعة متوازنة".

وعن مواجهة منتخب عربي في المجموعة ذكر: "الميزة ان ليبيا بتلعب برا ملعبها".

وأكمل: "على المستوى الشخصي القرعة متوازنة وفي المتناول.. بس احنا مش بنبص للفرق بنبص لنفسنا ولفريقنا ومعانا لعيبة أحسن لاعبين في إفريقيا وقادرين نتصدر المجموعة".

وأقيمت منذ قليل، قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم الدوحة 2022، وذلك في أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولي المنتخبات.

وأوقعت القرعة، منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة منتخبات الجابون وليبيا أنجولا.

للتعرف على نتائج القرعة اضغط هنا

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