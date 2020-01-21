تعرف على تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

21 يناير 2020 - 08:29 م

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء عن تشكيل حكومتها الجديد، حيث عقد الرئيس فلاديمير بوتين أول اجتماع مع أعضائها.

ووصف "بوتين" الحكومة بأنها "متوازنة جدا"، وشهدت "تجديدا كبيرا".

ووقع "بوتين" اليوم مرسوما، حدد فيه قوام الحكومة برئاسة ميخائيل ميشوستين.

ونص مرسوم بوتين على تكليف:

سيرجي لافروف وزيرا للخارجية

سيرجي شويغو: وزيرا للدفاع

أنطون سيلوانوف وزيرا للمالية

قسطنطين تشويتشينكو وزيرا للعدل

دينيس مانتوروف وزيرا للصناعة والتجارة

يفغيني ديتريخ وزيرا للنقل

كما شمل المرسوم تعيين 9 نواب لرئيس الحكومة هم:

-أندريه بيلواوسوف – النائب الأول لرئيس الوزراء

-دميتري غريغورينكو - نائبا لرئيس الوزراء - رئيس جهاز الحكومة

-فكتوريا أبرامتشينكو - نائبا لرئيس الوزراء

- تاتيانا غوليكوفا - نائبا لرئيس الوزراء

-يوري بوريسوف - نائبا لرئيس الوزراء

-ديمتري تشيرنيشينكو - نائبا لرئيس الوزراء

-يوري تروتنيف - نائبا لرئيس الوزراء - المبعوث إلى الدائرة الفيدرالية في الشرق الأقصى الروسي

-أليكسي أوفشوك - نائبا لرئيس الوزراء

-مارات خوسنولين - نائبا لرئيس الوزراء