أمطار وبرودة في "الجو".. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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القاهرة

الأرصاد

أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد الغد، سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحرى.

وقد تمتد الأمطار إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شدبد البرودة ليلا.

ويتكون الصقيع وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى العظمى 15 والصغرى 08، وبالوجه البحرى العظمى 16 والصغرى 08، وبالسواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 12، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 15 والصغرى 09، وبجنوب سيناء والغردقة العظمى 17 والصغرى 13، وبشمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 06، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 17 والصغرى 09.

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