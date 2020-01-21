  • الثلاثاء 21 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزوجان

الكويت.. القبض على زوجين ظهرا في فيديو مخل بالآداب

أمطار

أمطار وبرودة في "الجو".. الأرصاد تحذر من طقس الغد

وزير الخارجية السعودى عادل الجبير

"الجبير" غاضبًا: لسنا من جمهوريات الموز

بالفيديو.. حساسين لـ"معتز مطر": "فيديوهاتك عندي"

رقم خيالي.. تعرف على راتب معتز مطر في "الشرق"

منتخب مصر

مصر في مجموعة "سهلة" بتصفيات كأس العالم 2022

غدًا الحكم فى دعوى تعويض ضد خالد النبوي

خالد النبوي يجري عملية خطيرة في القلب

ساويرس

"حسني مبارك" ينقذ "نجيب ساويرس"

هالة سرحان تنشر صور ضباط شاركوا في فض اعتصام رابعة

شقيقة هالة سرحان تخطف الأنظار بالحجاب

الملك سلمان

أوامر ملكية عاجلة في السعودية

أبوتريكة

"أبوتريكة" يثير الغضب بظهوره بالزي القطري

عميد معهد القلب السابق يكشف عن علاج نهائي للسرطان

آخر الأخبار

شعبان
شعبان

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مدير معهد القلب السابق: الزملكاوية بيزعلوا كتير وهذه نصيحتي لهم

#

تصريحات صادمة لمدير معهد القلب المقال

#

طبيب يكشف معلومات صادمة عن "الكرش" وخطورته

#

مدير معهد القلب يحذر: "هذا الأمر يقودك لأزمة قلبية"

الصحة

السرطان

مرض السرطان

علاج السرطان

جمال شعبان

زف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بوجود علاج فعال وحاسم لمرض السرطان.

وكتب "شعبان" عبر حسابه على موقع فيس بوك" قوله تعالى "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم"، وكذلك قوله جل شأنه: "وماأوتيتم من العلم إلا قليلا"، ثم ذكر "ما أنزل الله داء إلا وجعل له شفاء" (حديث شريف).

وتابع: "يسرني أن أزف إلي البشرية هذا الخبر السار وهو نجاح الخلايا المناعية البشرية تي سيل المخلقة معمليا بالتهام جميع أنواع السرطانات مهما كان مكانها التشريحي أو طبيعتها الهستوباثولوجية، وقد أعلن عن هذا الاكتشاف التاريخي الذي يفتح أبواب الأمل للقضاء علي السرطان في مركز كارديف بإنجلترا مهد الطب الحديث #_cardiffuni".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مشروع سعودي عملاق فى روسيا
» وليد أزارو في الاتفاق السعودي بهذا السعر
» عميد معهد القلب السابق يكشف عن علاج نهائي للسرطان
» الأمم المتحدة تطلق صرخة إنسانية من أجل غزة
» نجم الأهلى عن مجموعة المنتخب: "لو البدري اختارها مش هتبقى كدة"
» مواجهات ساخنة.. نتائج قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال العالم
» دعم روسي لمصر بشأن مشروع الضبعة
» مهاجم الزمالك يتعرض لحادث مروع مع أسرته
» بث مباشر.. قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
» خصر الإنسان ينذر بخطر الإصابة بأزمة قلبية
» بالصور.. "سلمان" يؤدي صلاة الجنازة رفقة ولي العهد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر