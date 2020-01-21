«الداخلية» تنتج أغنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة

أنتج قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أغنية بعنوان «تحيا مصر عظيمة بلادي»، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، والتي تبرز الدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في سبيل مكافحة الجريمة وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، والتضحيات التي يقدموها لحماية الوطن والشعب.

وجاءت الأغنية من كلمات الدكتور وائل العبيدي والحان وتوزيع الدكتور خالد عويضة، وغناء سمية وجدي ومصطفى زكي ومعتز أمين.

وتحتفل الشرطة يوم 25 يناير من كل عام بعيدها السنوي والذي يعد ذكرى لملحمة الإسماعيلية الشهيرة.