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الكويت.. القبض على زوجين ظهرا في فيديو مخل بالآداب

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القبض

فيديو فاضح

زوجين

أعلنت الشرطة الكويتية القبض على الزوجين اللاذين ظهرا في فيديو مخل بالآداب العامة في وضع أثار حفيظة الجميع.

وأعلنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت، أنها تمكنت من التوصل لهوية الزوجين، بعد أن نشرا فيديو لهما على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، يظهر فيه الزوج يمشط زوجته ويقف خلفها بشكل مثير بينما كانت ترتدي ملابس ضيقة للغاية تبرز مفاتنها.

وقال مصدر أمني- حسب صحيفة القبس- إن المباحث الجنائية، عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حركت دعوى للنيابة العامة بحق الـ«بدون» وزوجته حملت مسمى الإخلال بالآداب العامة، مشيراً إلى أن النيابة العامة كلفت المباحث بضبطهما، وإحضارهما. وأضاف المصدر أنه جرى تشكيل فرقة من رجال المباحث لتحديد هويتهما، وأسفرت التحريات عن تحديد مسكنهما فجرت مداهمته، وضبطهما (أمس)، وإحالتهما إلى مكتب التحقيق.

وأوضح أن التحقيقات الأولية معهما أظهرت أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقوا شتائم وانتقادات حادة ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.

وحسب المصدر، فقد جرى حجزهما في نظارة المباحث الجنائية، تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة لاحقا.

وختم المصدر بأن المباحث الجنائية تتابع وبشكل دقيق ما يجري على مواقع التواصل، ولن تسمح مطلقا بالتجاوزات الأخلاقية التي تتنافى مع طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ. ضبط وإحضار استفزاز المتابعين


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