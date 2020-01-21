» مشروع سعودي عملاق فى روسيا

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تستعد المملكة العربية السعودية إلى إطلاق مشروع عملاق في روسيا، وجاء هذا وفقما صرح رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الثلاثاء.

وقال " دميترييف" إن شركة "أرامكو" السعودية وشركة سابك للبتروكيماويات، تدرسان عددا من المشاريع الضخمة في روسيا بالشراكة مع "غازبروم".

وجاءت تصريحات " دميترييف" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال: "سنعقد اليوم اجتماعا مع وزير الطاقة السعودي وكبريات الشركات السعودية  "أرامكو" و"سابك"، كما نتطلع معهم إلى عدد من المشاريع الكبرى في روسيا، بما في ذلك شراكات مع "غازبروم".

وفي أكتوبر الماضي تحدث " دميترييف" عن أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والمملكة العربية السعودية يبحثان التعاون مع شركة "غازبروم" الروسية.

ويتضمن التحالف بين الشركة السعودية للبتروكيماويات "سابك" وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، مشروعا بقيمة 1 تريليون روبل أي ما يعادل ( 16.18 مليار دولار).


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