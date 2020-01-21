تراجع أسعارالذهب والدولار اليوم الثلاثاء

21 يناير 2020 - 09:39 م

شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء تراجعًا ملحوظًا في عدد من البنوك، خلال التعاملات المسائية مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل سعر العملة الخضراء 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي المصري فبلغ السعر 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل السعر 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

الذهب

جاء هذا في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية أيضًا.

وبلغ حجم انخفاض السعر نحو جنيهين للجرام، وجاء السعر على النحو التالي:

عيار 18 نحو 585 جنيهًا.

عيار 21 نحو 683 جنيهًا للجرام.

عيار 24 نحو 781 جنيهًا.

الجنيه الذهب 5464 جنيها.