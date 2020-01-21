» فيديو وراء ضبط طالبين يمارسان الجنس داخل الحرم الجامعي

21 يناير 2020 - 09:43 م

تجري جامعة "برمنجهام سيتي" في بريطانيا، تحقيقًا حول مقطع فيديو يظهر فيها طالبان يمارسان الجنس داخل غرفة الدراسة.

وتم تداول مقطع الفيديو الذي صوره أحد الطلاب لطالب وطالبة يمارسان الجنس على مرأى ومسمع من زملائهما الآخرين.

وأثناء التصوير، يمكن سماع صوت الطالب وهو ينفجر بالضحك.

شارك الطالب، المقطع على الإنترنت، معلقًا: "أي شخص يفكر في القدوم إلى جامعة كولومبيا البريطانية؟ فكر مرة أخرى. هذه هي غرفة الدراسة".

وقالت الجامعة إنها على دراية بالمقطع وتحقق في المزاعم بشأن تصويره داخل إحدى الغرف الدراسية.

وقال متحدث باسم الجامعة: "نحن على علم بالتقاط مقطع فيديو لحادث يدعى أنه وقع داخل حرم الجامعة. نحن نحقق في اللقطات وأصلها، من أجل تحديد موقعها وتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لسياسة الجامعة".

وأضاف: "سيتم اتخاذ إجراء إذا تبين أن أي شخص تصرف في انتهاك لسياسات الجامعة، أو إذا اعتقدت الشرطة ارتكاب جريمة، فسيطبق القانون".