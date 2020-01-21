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محمد علي

الحشيش وراء الرسائل المسربة بين المقاول الهارب والإخوان

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الحشيش وراء الرسائل المسربة بين المقاول الهارب والإخوان

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محمد علي
محمد علي

المصريون ـ متابعات

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هاجم الإعلامي نشأت الديهي، المقاول محمد علي، قائلًا: «هناك تسريبات لمحادثات واتس آب بين المقاول الحشاش الخمورجي بتاع النسوان الذي يتم تحريكه من قبل الإخوان، وبين الكاتب الإخواني ياسر العمدة، حذره خلاله من الإخوان في تركيا.
واتهم قناة الشرق بتلقي القناة أموالا من جهات أجنبية ترعى الإرهاب كـ قطر، ومن أيمن نور وزبانيته قائلا: "أنا مكلمك عشان موضوع إسطنبول، شكلها نصباية، أيمن نور بيعمل حركات مش تمام هو ورجالته، وبيحاولوا يستغلوك".
وأكد «الديهي»، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية «TeN»، يوم الثلاثاء، أن محمد علي قام بنشر هذه المحادثات بنفسه على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تناول سيجارة حشيش – على حد وصفه، معقبًا: "دي فضيحة، فكرني بالشيخ حسني في فيلم الكيت كات لما فضح الناس كلها".
وتابع، أن العاملون بقنوات الإخوان عندما شاهدوا تسريبات محمد علي، تحدثوا عن أن هاتف محمد علي تم سرقته في مصر، في محاولة للتستر على الأمر، وتواصلوا مع الإدارة للحصول على مستحقاتهم التي تضمنتها تسريبات محمد علي.

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