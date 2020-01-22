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تركي آل الشيخ والخطيب

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"آل الشيخ" يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب" بشأن الأهلي

الرياضة

تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب

المصريون ـ متابعات

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أصدر رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجهًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، يخص الرئاسة الشرفية للنادي الأحمر.
وقال آل الشيخ في بيانه: السيد الأخ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تحياتي لإخواني أعضاء مجلس إدارة الأهلي وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدةو وخير ألأخي الكريم لقد تشرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الممنوحة لي من مجلس إدارتكم.. تمنيت خدمت الكيان وسأظل إن شاء الله ولقد تقدمت بتاريخ 25-5-2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري بأقرب وقت ممكن متمنيًا للنادي الأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار وسأستمر غاشقا للنادي ومن دجمهوره".

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