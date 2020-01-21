الرعب يجتاح العالم بسبب فيروس الصين "الغامض"

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6 وفيات وقرابة الـ227 مصابًا وفقا للبيانات الرسمية الصينية هي إجمالي الخسائر التي سببها فيروس كورونا الجديد أو «ووهان» والذي تسبب في حالة من الرعب بعدد من دول العالم لمواجهة الفيروس الغامض.  
وكانت بداية ظهور الفيروس الغامض الجديد في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر العام الماضي، لتبدأ بعدها  محاولات الكشف عن سببه، وأطلق عليه البعض مسمى كورونا الجديد، في إشارة إلى فيروس الكورونا الشهير الذي تفشى في العالم منذ سنوات.

ما هو فيروس ووهان؟
ينتمي الفيروس إلى  مجموعة فيروسات سارس الشهيرة، والبعض يعتقد أنه فيروس متطور لكورونا.
وبحسب شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية فإن الفيروس بدأ في الحيوانات – الجمال تحديدًا – ثم انتقل بعدها إلى البشر.

ما هي أعراض الإصابة بفيروس ووهان؟
يسبب فيروس ووهان الالتهاب الرئوي ولا يستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، وتصيب أعراضه الجهاز التنفسي.
وعلى غرار أعراض نزلات البرد الشديدة تظهر أعراض ووهان بسيلان في إفرازات الأنف، وسعالًا شديدًا، واحتقان في الحلق، وفي بعض الأحيان الصداع، وربما تتطورالأمور لحمى شديدة تمتد لبضعة أيام.

كيف ينتشر فيروس ووهان؟
يمكن أن تنتشر الفيروسات من ملامسة الإنسان للحيوانات المصابة، بينما ينتقل بين البشر عندما يلامس شخص ما إفرازات المصاب.

كيف يمكن السيطرة على فيروس ووهان؟
لا يوجد لقاح محدد حتى للحماية من الفيروس.

كيف يمكن التقليل من خطر الإصابة بفيروس ووهان؟
السبيل الأول للوقاية من فيروس ووهان هو تجنب الاختلاط بالأشخاص المرضى، مع محاولة تجنب لمس المصاب لعينيه وأنفه وفمه، بالإضافة لغسل يديه بالماء والصابون.
وعلى الشخص المريض البقاء في المنزل وتجنب الحشود والتواصل مع الآخرين، وتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، بالإضافة إلى الاهتمام بتطهير الأشياء والأسطح التي يلمسها.

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