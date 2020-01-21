ترامب: نتابع الأوضاع في كشمير عن كثب

21 يناير 2020 - 10:30 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتابع الأوضاع في إقليم كشمير عن كثب.



جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك، قبيل عقده اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على هامش النسخة الـ50 من المنتدى الاقتصادي العالمي، في بلدة دافوس السويسرية.

وأشار ترامب في كلمته، إلى أن بلاده تتمتع بمستويات جيدة للغاية في الفترات الأخيرة مع باكستان، قائلا "إننا نولي اهتماما كبيرا للعلاقات التجارية، لم تكن علاقاتنا مع باكستان بهذا القرب سابقا، وإن علاقاتي القريبة مع عمران خان تنعكس على العلاقات الثنائية بين البلدين أيضا".

وأضاف: "كما أننا نتابع الأوضاع في كشمير عن كثب أيضا، وفي حال كنا قادرين على تقديم الدعم بهذا الشأن، لن نبخل في ذلك".

من جانبه، رئيس الوزراء الباكستاني، أوضح بأن بلاده تشترك مع الولايات المتحدة في الرأي بشأن المفاوضات السياسية في أفغانستان، وأنها ستواصل التعاون مع واشنطن بهذا الخصوص.

وأكد على أهمية دور الولايات المتحدة في حل الخلافات بين بلاده والهند. معربا عن أمله في أن تؤدي دورا أكثر إيجابية، إذ قال "لأنه ما من دولة أخرى تستطيع القيام بذلك".

وعلى صعيد آخر، أكد ترامب أن بلاده تتمتع بعلاقات تعاون قريبة مع أفغانستان.

يذكر أن مجلس الأمن اجتمع، الأربعاء، للمرة الثانية في أقل من 6 أشهر، لمناقشة الوضع المقلق في كشمير.

وفي 5 أغسطس/ آب 2019، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.