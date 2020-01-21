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بدء مناقشة إجراءات محاكمة ترامب بـ"الشيوخ" الأمريكي

عرب وعالم

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي

المصريون ووكالات

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انطلقت مساء الثلاثاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الجلسة الإجرائية التي تدشن عملية محاكمة الرئيس دونالد ترامب، في استخدام نادر لهذه الآلية الدستورية.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية بينها "سي إن إن"، بدء مجلس الشيوخ بشكل رسمي إجراءات قضية محاكمة ترامب المحالة من مجلس النواب.
وستشهد الجلسة الأولى عدة مرافعات تناقش قرار تنظيمي يحدد قوانين المحاكمة وأطرها.
ومنتصف يناير الجاري، وافق مجلس النواب (يهيمن عليه الديمقراطيون)، على مشروع قرار يتعلق بإرسال بندين حول عزل ترامب، إلى مجلس الشيوخ (يهيمن عليه الجمهوريون).
ويعود أساس قضية المحاكمة إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
ويشتبه في أن ترامب، ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.
ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها "حملة مطاردة"، ومحاولة "انقلاب ضده"، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل. -

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