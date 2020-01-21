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بوتين يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين

عرب وعالم

بوتين
بوتين

المصريون ووكالات

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صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على تشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، خلفا لدميتري مدفيديف.
وذكر مراسل الأناضول، أن سيرغي لافروف على منصبه وزيرا للخارجية، وسيرغي شويغو وزيرا للدفاع، وألكسندر نوفاك وزيرا للطاقة، وفلاديمير كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.
وتم تخفيض عدد نواب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة من 10 إلى 9 نواب.
والخميس صادق البرلمان الروسي "الدوما"،على تكليف ميشوستين برئاسة الوزراء خلفا لمدفيديف.
وأيد "الدوما" بأغلبية الأصوات اختيار الرئيس بوتين، رئيس هيئة الضرائب الفدرالية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، حسب قناة "روسيا اليوم".
وقدم مدفيديف، الأربعاء، استقالة حكومته، على خلفية اقتراح بوتين إجراء تعديلات على الدستور، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة تعزز من سلطة رئيس الوزراء والبرلمان على حساب منصب الرئيس الذي يتركه بوتين في 2024. -

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