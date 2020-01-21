  • الأربعاء 22 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:09 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل الشيخ والخطيب

"آل الشيخ" يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب" بشأن الأهلي

فيروس" كورونا"

الرعب يجتاح العالم بسبب فيروس الصين "الغامض"

محمد علي

الحشيش وراء الرسائل المسربة بين المقاول الهارب والإخوان

الديهي

تعليق ناري لـ"الديهي" على تسريب عقد معتز مطر

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

"أبو الغيط": تركيا وراء تدهور أوضاع ليبيا

أرشيفية

الاقتصاد المصرى يتعافى.. متى يشعر المواطن بالنتائج؟

اللاعب أثناء ضمه

مفاجأة.. نادٍ مصري يضم لاعبًا محترفًا عمره 75 عامًا

صورة

تراجع أسعارالذهب والدولار اليوم الثلاثاء

أرشيفية

«السحر الأسود» فى الملاعب.. من «خنازير الأشانتى» إلى «قفل الشبكة»

الزوجان

الكويت.. القبض على زوجين ظهرا في فيديو مخل بالآداب

رصد إصابة بفيروس الصين الغامض شمال غربي الولايات المتحدة

عرب وعالم

فيروس لعلاج سرطان المثانة
فيروس لعلاج سرطان المثانة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

140 ألف طفل شُرّدوا خلال أسبوعين بريف إدلب الجنوبي

#

قلق أممي إزاء استمرار الغارات الجوية على إدلب

#

51 مصابًا إثر تصادم 69 سيارة بولاية فرجينيا الأمريكية

#

واشنطن تدين هجمات النظام السوري على المدنيين

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، رصد حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، المنتشر في الصين، بولاية واشنطن شمال غربي البلاد.
وأوضحت وسائل الإعلام، أن الشخص المصاب (لم تذكر هويته)، في حالة حرجة، ويخضع حاليا للعلاج في أحد مستشفيات الولاية.
وأوضحت أنه أصيب بالفيروس، المتسبب في "مرض غامض" يشبه الالتهاب الرئوي، خلال زيارته للصين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر خبراء صحة في جامعة "هونغ كونغ"، من انتشار المرض "الغامض" سريعا في الصين، بعد أن ظهر في مقاطعة "خوبي" وسط البلاد.
وأشار الخبراء في بحث مشترك مع منظمة الصحة العالمية، إلى وجود 1343 حالة إصابة بالفيروس في مدينة "ووهان" بالمقاطعة، و116 في مدن صينية أخرى، عكس ما أعلنت عنه لجنة الصحة الوطنية الصينية، حول وجود 291 إصابة في عموم البلاد.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت السلطات الصينية وفاة 4 أشخاص، جراء الإصابة بالمرض "الغامض" في "ووهان" في مقاطعة "خوبي" . -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نتنياهو يتعهد بتوقيع اتفاقيات سلام "تاريخية" مع دول عربية
» أبوريدة: منتخب مصر قادر على تخطي تصفيات المونديال
» خبير يكشف دلالات ازدهار الاقتصاد المصري
» فيديو وراء ضبط طالبين يمارسان الجنس داخل الحرم الجامعي
» خالد النبوي يجري عملية خطيرة في القلب
» رقم خيالي.. تعرف على راتب معتز مطر في "الشرق"
» مشروع سعودي عملاق فى روسيا
» أمطار وبرودة في "الجو".. الأرصاد تحذر من طقس الغد
» وليد أزارو في الاتفاق السعودي بهذا السعر
» عميد معهد القلب السابق يكشف عن علاج نهائي للسرطان
» الأمم المتحدة تطلق صرخة إنسانية من أجل غزة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر