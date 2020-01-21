رصد إصابة بفيروس الصين الغامض شمال غربي الولايات المتحدة

21 يناير 2020 - 11:10 م

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، رصد حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، المنتشر في الصين، بولاية واشنطن شمال غربي البلاد.



وأوضحت وسائل الإعلام، أن الشخص المصاب (لم تذكر هويته)، في حالة حرجة، ويخضع حاليا للعلاج في أحد مستشفيات الولاية.

وأوضحت أنه أصيب بالفيروس، المتسبب في "مرض غامض" يشبه الالتهاب الرئوي، خلال زيارته للصين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر خبراء صحة في جامعة "هونغ كونغ"، من انتشار المرض "الغامض" سريعا في الصين، بعد أن ظهر في مقاطعة "خوبي" وسط البلاد.

وأشار الخبراء في بحث مشترك مع منظمة الصحة العالمية، إلى وجود 1343 حالة إصابة بالفيروس في مدينة "ووهان" بالمقاطعة، و116 في مدن صينية أخرى، عكس ما أعلنت عنه لجنة الصحة الوطنية الصينية، حول وجود 291 إصابة في عموم البلاد.