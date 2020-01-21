الجيش الإسرائيلي يصيب 3 فلسطينيين بالقرب من حدود غزة

21 يناير 2020 - 11:20 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة ثلاثة فلسطينيين ألقوا "عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية" تجاه الجيش على حدود قطاع غزة.



وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش في بيان: "رصدت قوات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة ودخلوا إلى منطقة واعرة في منطقة الحدود".

وأضاف: " هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن المشتبه فيهم الذين القوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات".

وأوضح أن الجنود "أطلقوا النار باتجاه المشتبه فيهم ورصدوا إصابتهم، و لم تشهد البلدات المدنية في المنطقة أي خطر".