  • الأربعاء 22 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل الشيخ والخطيب

"آل الشيخ" يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب" بشأن الأهلي

فيروس" كورونا"

الرعب يجتاح العالم بسبب فيروس الصين "الغامض"

محمد علي

الحشيش وراء الرسائل المسربة بين المقاول الهارب والإخوان

الديهي

تعليق ناري لـ"الديهي" على تسريب عقد معتز مطر

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

"أبو الغيط": تركيا وراء تدهور أوضاع ليبيا

أرشيفية

الاقتصاد المصرى يتعافى.. متى يشعر المواطن بالنتائج؟

اللاعب أثناء ضمه

مفاجأة.. نادٍ مصري يضم لاعبًا محترفًا عمره 75 عامًا

صورة

تراجع أسعارالذهب والدولار اليوم الثلاثاء

أرشيفية

«السحر الأسود» فى الملاعب.. من «خنازير الأشانتى» إلى «قفل الشبكة»

الزوجان

الكويت.. القبض على زوجين ظهرا في فيديو مخل بالآداب

نتنياهو يتعهد بتوقيع اتفاقيات سلام "تاريخية" مع دول عربية

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إيران تغازل السعودية

#

استقبال وفد من كينيا لتعزيز العلاقات مع دول حوض النيل

#

السعودية تمنح تأشيرة مجانية لمواطني 3 دول عربية

#

تعليق جديد من قطر علي المصالحة مع دول المقاطعة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، بتوقيع اتفاقيات سلام "تاريخية" مع مزيد من الدول العربية، وبضم جميع الكتل الاستيطانية بالقدس والضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاقه الحملة الانتخابية لحزب الليكود بقيادته، استعدادا لخوض انتخابات الكنيست (البرلمان) المقررة في الثاني من مارس/ آذار المقبل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقال نتنياهو إنه يتعهد بـ "توقيع اتفاقات سلام تاريخية مع المزيد من الدول العربية، وتشكيل تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، وكبح إيران نهائيا"، دون مزيد من التفاصيل.
وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.
من ناحية أخرى، قال نتنياهو: "سنفرض دون تأجيل السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت (شرقي الضفة الغربية) بلا أي تأجيل أو فيتو من أحمد الطيبي (عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة)".
وأضاف: "لن نمتنع فقط عن اجتثات أو إخلاء أية مستوطنة، بل سنفرص القانون الإسرائيلي عليها كلها: غوش عتسيون (جنوبي القدس)، معاليه أدوميم (شرقي القدس) آرئيل (شمالي الضفة) وبقية المستوطنات بلا استثناء".
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وشارك في فعالية إطلاق الحملة الانتخابية لحزب الليكود، أعضاء كنيست عن الحزب ووزراء وناشطين بارزين، إضافة إلى سارة زوجة نتنياهو.وتشهد إسرائيل في 2 مارس/آذار انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام. 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نتنياهو يتعهد بتوقيع اتفاقيات سلام "تاريخية" مع دول عربية
» أبوريدة: منتخب مصر قادر على تخطي تصفيات المونديال
» خبير يكشف دلالات ازدهار الاقتصاد المصري
» فيديو وراء ضبط طالبين يمارسان الجنس داخل الحرم الجامعي
» خالد النبوي يجري عملية خطيرة في القلب
» رقم خيالي.. تعرف على راتب معتز مطر في "الشرق"
» مشروع سعودي عملاق فى روسيا
» أمطار وبرودة في "الجو".. الأرصاد تحذر من طقس الغد
» وليد أزارو في الاتفاق السعودي بهذا السعر
» عميد معهد القلب السابق يكشف عن علاج نهائي للسرطان
» الأمم المتحدة تطلق صرخة إنسانية من أجل غزة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر