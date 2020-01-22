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ترامب يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في دافوس

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التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مشاركتهما في النسخة الـ 50 من المنتدى الاقتصادي العالمي، في بلدة "دافوس" السويسرية.
وقال ترامب في تصريح صحفي قبيل اللقاء، "سنجري مفاوضات جيدة بشأن اتفاق التجارة، وسننظر في قضايا مختلفة".
وأشار أن الطرفين ينويان عقد اتفاقية تجارية.
وفي بيان صادر عنها عقب اللقاء، قالت لاين إن الاجتماع جرى في بيئة إيجابية، وإنه ركز على مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة.
وأضافت أنهم سيجتمعون قريبا في واشنطن لتقييم القضايا التجارية بشكل إيجابي.
والأسبوع الماضي، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية جديدة مع الصين والمكسيك، حيث هدد سابقا باحتمال فرض رسوم جمركية تصل 25 بالمئة على السيارات الأوروبية، مستخدما تلك التهديدات أداة ضغط في المفاوضات. -

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