كتائب "حزب الله" العراقي تهدد بطرد برهم صالح من بغداد

22 يناير 2020 - 12:30 ص

هددت كتائب "حزب الله" العراقي، الثلاثاء، بطرد الرئيس برهم صالح من بغداد، إذا التقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش منتدى "دافوس".



وقال المسؤول الأمني للكتائب أبو علي العسكري، في تغريدة على "تويتر"، "نشدد على ضرورة التزام برهم صالح في عدم اللقاء بالأحمق ترامب، وزمرة القتلة التي ترافقه".

وأضاف: "بخلاف ذلك سيكون هناك موقف للعراقيين تجاهه (صالح)، لمخالفته إرادة الشعب، وتجاهل الدماء الزكية التي أراقتها هذه العصابة".

وتابع العسكري: "سنقول حينها لا أهلا ولا سهلا بك، وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طرده (صالح) من بغداد".

ولم يتسن للأناضول، على الفور، الحصول على تعليق من الرئاسة أو الحكومة العراقية بشأن تلك التصريحات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، غادر صالح إلى سويسرا للمشاركة في منتدى "دافوس"، وسط ترجيحات بلقائه ترامب، على هامش المنتدى.

وكتائب "حزب الله"، أحد فصائل "الحشد الشعبي" التي تعد رسميا تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، لكنها على صلة وثيقة بإيران، وتتلقى منها التدريب والتمويل.