آل الشيخ يعلن عن مفاجأة تخص المصريين: انتظروا ما سيحدث

22 يناير 2020 - 05:57 ص

أعلن المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن تعاون سيتم مع عدد من الفنانين المصريين.



وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : مبعرفش اجلس من غير شغل حتى لو الصحه مش تمام ... بنرسم الان موسمين في ال 4 شهور القادمه ان شالله بتوجيهات سيدي ولي العهد ... ولل المسرح والفن والاوبرا المصريه نصيب معنا ان شالله .



وأضاف: عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز انسى حد ... الكل ليه خطه عندنا ... لو ظروفه تسمح طبعاً??????????????? كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدو ل فرص كتير عندنا ان شالله.



وأردف: وربنا يديم المحبه في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامه الرئيس السيسي

