رسالة مفاجئة من "مرتضى" لوائل غنيم .. وهكذا رد عليه

22 يناير 2020 - 06:48 ص

أشاد أحمد مرتضى منصور - عضو مجلس النواب المصري - بالهجوم الذي شنه وائل غنيم على أمير قطر تميم بن حمد بسبب تحريض قناة الجزيرة ضد مصر.



وبعث "غنيم" برسالة لأمير قطر ، قال فيها: تميم قطر قصاده مهلة أربع أيام على إغلاق قنوات التحريض على مصر وإعلان إنهاء كل صور التدخل الإعلامي السافر على أرض جمهورية مصر العربية وطني الذي أفتخر بالانتماء له ولشعبه الكريم. حان وقت الحساب على ما فعلت في أوطاننا بريالاتك وحماقات جزيرتك ومخابراتك.



وأعاد أحمد مرتضى منصور نشر تغريدة وائل غنيم ، وعلق عليها قائلا: قد تختلف في الاسلوب ولكنك لن تختلف في المضمون بالتاكيد وائل غنيم له اخطاء كأي شاب منا فكلنا بشر لكني وجدت نقطه اتفاق نعم قطر تقتل ملايين البشر بدعمها لعدم استقرار الدول ودعمها للإرهاب والمليشيات المسلحة...رسالتي لوائل غنيم استمر في فضحهم بكل موضوعيه فمصر تحتاج للجميع.



و وضع "غنيم" إعجابا على تغريدة أحمد مرتضى منصور.





