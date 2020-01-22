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صالح جمعة يشتم "فايلر" بلفظ خارج أمام الجميع

الرياضة

صالح جمعة
صالح جمعة

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كريم حسن شحاتة

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة - مقدم برنامج "ملعب كريم" - مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعلان مدرب الأهلي رينيه فايلر عدم حاجته له.

وقال "شحاتة" في برنامجه: القصة أن صالح جمعة كان يتدرب في الأهلي قبل 12 يوما وتلفظ بلفظ خارج في حق فايلر بل وطلب من المترجم أن يترجمه له.

وأضاف: المترجم أخبر فايلر بما قاله جمعة فقام فايلر بطرده ومن وقتها استبعده من التدريبات تماما .. وجمعة يفتعل المشاكل مع مسئولي الأهلي بعد جلوسه مع مسئولي الزمالك والانتقال لهم في الموسم الجديد.

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