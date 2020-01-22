لاعب 75 عامًا يسجل في نادٍ كبير بالجيزة

22 يناير 2020 - 09:40 ص

وقع اللاعب عز الدين بهادر ويبلغ من العمر 75 عامًا لنادي 6 أكتوبر ضمن أندية الدرجة الثالثة، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قيده لأكبر لاعب محترف في العالم.

ومن المتوقع أن يسجل اللاعب في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، مع بدء المشاركة الفعلية مع ناديه، التي دُعي إليها مندوبون من الموسوعة.

في سياق متصل أعلن قبل أيام عن تمديد اللاعب الياباني كازويوشي ميورا من مواليد فبراير 1967 ويبلغ 53 عامًا عقده مع ناديه الياباني "يوكو هاما اف سي" للمرة الثالثة، وقد اعتبر أكبر لاعب محترف سنًا في ملاعب كرة القدم حول العالم.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم نشر صورًا للمدير التنفيذي للاتحاد وليد العطار عند استقبال اللاعب ومسئولي النادي في مكتبه عند حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.