تعرف على خليفة " أبو مهدي المهندس"

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الحشد الشعبي

ابو مهدي المهندس

أبو علي البصري

أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي انتخاب أبي علي البصري، نائبًا لرئيس الحشد، خلفًا لأبي مهدي المهندس، عقب اغتياله في العملية التي استهدفت قاسم سليماني في الثالث من الشهر الجاري.

وكان أبو علي البصري أول قائد تولى قوات بدر التابعة لإيران قبل أن يترك القيادة عام 1998 ليخلفه أبو مهدي المهندس الذي بدوره اعتزل القيادة عام 2000 ليكون هادي العامري هو القائد لقوات بدر وحتى هذه اللحظة.

كما تولى البصري منصب وكيل وزارة التربية وبعدها وكيلاً لوزير العمل في عام 2003.

وانضم إلى صفوف الحشد الشعبي، بعد دخول داعش، حيث استلم منصب قائد عمليات الحشد، مشاركًا في الحرب ضد داعش مع أبنائه.

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