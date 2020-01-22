الجماعة الإسلامية لم تفهم رسالة " مبارك"

22 يناير 2020 - 09:51 ص

كشف خالد الزعفراني، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية عن رسالة بعث بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للجماعة الإسلامية في فترة الثمانينيات، لكنها لم تفهمها جيدًا".

وأضاف "الزعفراني"، خلال لقاء خاص، مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" الرئيس مبارك أعدم 5 فقط من الذين شاركوا في اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في الوقت الذي توقع فيه أعضاء الجماعة أن يتم إعدام أعداد أكبر منهم خاصة بعد مذبحة أسيوط 1981، ولكنهم حصلوا على أحكام بالمؤبد، ولم يعدم واحدا منهم.

وتابع الزعفراني: هذه كانت رسالة من الرئيس الأسبق مبارك للجماعة الإسلامية وقتها، أنه على استعداد بفتح صفحة جديدة معهم ولكنهم لم يفهموها جيدًا.