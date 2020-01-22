  • الأربعاء 22 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
في عرض عسكري.. إنقاذ مدنيين من دهس دبابة

في عرض عسكري.. إنقاذ مدنيين من دهس دبابة

ارشيف

شركة تعلن حاجتها لـ 20 "مزارع حشيش"

سعد المجرد

"اغتصاب".. صدمة لـ"سعد لمجرد" أمام القضاء الفرنسي

الإعلامي تامر أمين

"ملقتش غير الست وحمارها".. جملة تحرج رئيس حي على الهواء

طائرة

تفاصيل جديدة بشأن غرق 8 طائرات إسرائيلية

ارشيفية

طالب يسرب امتحان الكيمياء: "بنحل مع بعض"

مبارك

الجماعة الإسلامية لم تفهم رسالة " مبارك"

ويندي ويليامز

مفاجأة.. إعلامية شهيرة تطلق "الغازات" على الهواء مباشرة

تعرف على خليفة " أبو مهدي المهندس"

تعرف على خليفة "أبو مهدي المهندس"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: "هو إيه اللي جرى لدين الناس في مصر"

الكويت.. القبض على زوجين بعد نشرهما مقطعًا غير"أخلاقي"

عرب وعالم

الكويت
الكويت

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الكويت.. القبض على زوجين ظهرا في فيديو مخل بالآداب

#

القبض على فنانة شهيرة بتهمة تصوير مشاهير في أوضاع مخلة وابتزازهم

#

القبض على رجل سعودي وابنه في الكويت

#

القبض على 3 طلاب مصريين في الكويت متلبسين داخل المدرسة

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن سلطات الأمن ألقت القبض على زوجين عقب نشرهما مقطع فيديو قيل إنه غير أخلاقي وتم تداوله بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الصحيفة الكويتية، وضع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية أمس حدًا لخروج شخص من فئة الـ(بدون) وزوجته المواطنة عن حدود الأخلاق والقيم وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ، عقب نشرهما فيديو غير أخلاقي على حسابهما في (تويتر) يجمعهما في وضع مستهجن أثار حفيظة واستنكار العديد من أطياف المجتمع".

وكشفت الصحيفة ذاتها، عن أن المباحث الجنائية في الكويت، حركت دعوى للنيابة العامة، عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بحق الـ"بدون" وزوجته بتهمة الإخلال بالآداب العامة.

وأوضحت أن النيابة العامة كلفت المباحث بضبطهما، وإحضارهما، مضيفًا في هذا السياق أنه "جرى تشكيل فرقة من رجال المباحث لتحديد هويتهما، وأسفرت التحريات عن تحديد مسكنهما فجرت مداهمته، وضبطهما (أمس)، وإحالتهما إلى مكتب التحقيق".

وأظهرت التحقيقات الأولية  "أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين ليقوما على أثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين، جرى حجزهما في نظارة المباحث الجنائية، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لاحقا"، مشددًا على أن "المباحث الجنائية تتابع وبشكل دقيق ما يجري على مواقع التواصل، ولن تسمح مطلقًا بالتجاوزات الأخلاقية التي تتنافى مع طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» معلومة غير سارة من "الأرصاد" للمواطنين
» شركة تعلن حاجتها لـ 20 "مزارع حشيش"
» الأهلى يعاود التحضير جيدًا لبطل تونس
» الكويت.. القبض على زوجين بعد نشرهما مقطعًا غير"أخلاقي"
» "زعيم الثغر" يستأنف تدريباته استعدادًا للإسماعيلى
» أسما شريف منير تثير الجدل بفيديو جديد.. وتعلق: "طلقني"
» صادم.. تقتل أطفالها الثلاثة
» جملة قالها الخطيب لوليد أزارو جعلته يقرر الرحيل من الأهلي
» مفاجأة غير متوقعة في وصية الفنانة "ماجدة"
» سر حلق والد طفلة "ذا فويس كيدز" للحيته بعد نشر صورته بها
» كارثة تضرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:11 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر