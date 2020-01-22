» الكويت.. القبض على زوجين بعد نشرهما مقطعًا غير"أخلاقي"

22 يناير 2020 - 09:53 ص

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن سلطات الأمن ألقت القبض على زوجين عقب نشرهما مقطع فيديو قيل إنه غير أخلاقي وتم تداوله بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الصحيفة الكويتية، وضع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية أمس حدًا لخروج شخص من فئة الـ(بدون) وزوجته المواطنة عن حدود الأخلاق والقيم وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ، عقب نشرهما فيديو غير أخلاقي على حسابهما في (تويتر) يجمعهما في وضع مستهجن أثار حفيظة واستنكار العديد من أطياف المجتمع".

وكشفت الصحيفة ذاتها، عن أن المباحث الجنائية في الكويت، حركت دعوى للنيابة العامة، عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بحق الـ"بدون" وزوجته بتهمة الإخلال بالآداب العامة.

وأوضحت أن النيابة العامة كلفت المباحث بضبطهما، وإحضارهما، مضيفًا في هذا السياق أنه "جرى تشكيل فرقة من رجال المباحث لتحديد هويتهما، وأسفرت التحريات عن تحديد مسكنهما فجرت مداهمته، وضبطهما (أمس)، وإحالتهما إلى مكتب التحقيق".

وأظهرت التحقيقات الأولية "أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين ليقوما على أثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين، جرى حجزهما في نظارة المباحث الجنائية، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لاحقا"، مشددًا على أن "المباحث الجنائية تتابع وبشكل دقيق ما يجري على مواقع التواصل، ولن تسمح مطلقًا بالتجاوزات الأخلاقية التي تتنافى مع طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ".